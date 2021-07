JAKARTA - Baru-baru ini beredar curahan hati seorang fotografer yang mengaku baru saja bekerjasama dengan artis yang mengidap Covid-19. Artis ternama berinisial N itu bahkan disebut tetap memaksa bekerja meskipun hasil tes swab Antigen-nya menunjukkan bahwa dirinya positif Covid-19.

Hal tersebut diungkap oleh seorang netizen dengan akun @agoesalim88 dan diunggah ulang di Lambe_Turah. "Barusan ada teman, salah satu photographer hits Jakarta yang cerita. Kemarin beliau mengerjakan project salah satu brand ternama salah satu artis ternama Indonesia inisial 'N',".

"Singkat cerita si artis 'N' ini setelah tes PCR hasilnya positif tetapi masih kerja dan tidak isoman. Teman saya (photographer) ini saat tau dia positif, tetap profesional memperbolehkan jalan produksi tetapi dengan protokol kesehatan yang super duper ketat sekali banget. Tapi apa tanggapan sang artis, ibu nya dan managementnya? Silahkan baca sendiri chatnya...," lanjutnya.

Baca juga:

Natasha Wilona Video Call Bareng Verrel Bramasta, Netizen Berharap CLBK

Hot Gosip: Natasha Wilona Makan Bareng Cowok hingga Wulan Guritno Gugat Cerai Suami

Dalam unggahan chat rekan dari @agoesalim88 yang merupakan fotografer, artis N tersebut dikabarkan sempat membentak-bentank suster dan menolak untuk menjalani PCR. Bahkan ia mengaku tidak mungkin terpapar Covid-19 lantaran sudah menjalani vaksin.

Tak hanya itu, ibu dari artis tersebut bahkan disebut sempat marah-marah tanpa menggunakan masker.

"Dia terang-teranagn covid, kebukti dari swab antigennya di studio aku itu aja berante, Nggak mau di swab, bentak-bentak suster katanya udah vaksin. Dan buktinya anak itu positif. Mamanya sih yang jahat banget. Dan udah tau positif di lokasi nggak mau tutup masker, masih ngerocos panjang lebar jelasin nggak mungkin kena," jelasnya.

Entah dari mana asalnya dugaan tersebut dilayangkan, namun para netizen yang membaca chat fotografer dengan rekannya itu menduga bahwa artis berinisial N itu ialah Natasha Wilona. Terlebih, mantan kekasih Verrell Bramastha tersebut sering kali ditemani ibundanya saat menjalani pekerjaannya sebagai seorang publik figur.

"Apakah Natasha Wilona, kan Wilona selalu di intilin emak nya kemana2," tulis ru_siina18.

"Natasha Wilona kah?," tulis deeaiyu.

"@natashawilona12 apakah yang dimaksud ini kamu mbak kok di kolom komentar banyak yang sebut nama kamu tapi mereka gak berani tag ig kamu," tulis dow_yan.

Sementara itu, Wilona justru mengungkap sikap religius seperti unggahan di instagramnya.

"Blessed are those who have not seen and yet believe," demikian ayat dalam Alkitab yang diunggah Wilona.