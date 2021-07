JAKARTA – Setelah tamat di musim ke-delapan tahun 2019 lalu, serial epik fantasi Game of Thrones masih menjadi anak emas HBO. Meski musim terakhirnya dianggap kurang memuaskan, HBO tetap ingin mengembangkan cerita yang diadaptasi dari novel karangan George R.R. Martin ini.

Dilansir melalui Gamespot, Minggu (4/7/2021), HBO kini sedang mengembangkan banyak spin-off dari Game of Thrones yang akan menceritakan banyak hal yang tak sempat terjamah di serial televisi utamanya.

Namun, sejauh ini hanya satu judul yang masuk ke tahap produksi: House of the Dragon, yang akan kisahkan keluarga Targaryen 300 tahun sebelum cerita Game of Thrones dimulai.

Mengenai spin-off yang sedang dikembangkan, kepala HBO Casey Bloys menekankan bahwa House of the Dragon adalah satu-satunya spin-off Game of Thrones yang sedang dikembangkan sekarang ini.

“Tidak semua hal yang kami kembangkan akan masuk tahap produksi,” ujar Casey, “satu-satunya yang sedang kami kerjakan adalah House of the Dragon. Ada banyak naskah yang kami kembangkan saat ini, dan seperti serial lainnya kami akan memutuskan layak-tidaknya naskah tersebut setelah jadi,” paparnya.

Sedang dalam tahap awal produksi, House of the Dragon akan dibintangi Matt Smith sebagai Pangeran Daemon Targaryen dan Emma D’Arcy sebagai Putri Rhaenyra Targaryen. Serial ini direncanakan tayang perdana tahun depan.

