VIA Vallen dan Chevra Yolandi bermesraan di atas Jeep saat pergi ke Gunung Bromo. Mereka ini semakin mesra ya, Okezoners!

Meski sudah cukup lama menjalin hubungan asmara, tapi untuk urusan pamer kemesraan publikasi kemesraan, pedangdut muda Via Vallen bisa dibilang cukup jarang melakukannya. Namun beberapa waktu belakangan, Via dan vokalis Band Papinka itu go public.

Baca Juga:Β Nia Ramadhani Menggoda Pakai Kemben di Jalanan Komplek, Netizen: Bu Hajah Zaman Now

Seperti baru-baru ini mereka liburan ke Gunung Bromo. Dari busananya saja kompak banget deh, pakai outfit couple bernuasa coklat.

Mereka sangat tampil serasi ya. Sepertinya, Via Vallen dan kekasihnya itu naik Jeep keliling area Gunung Bromo, seru banget!

"Welcome July," tulis Via.

Netizen pun mendoakan hubungan asmara Via dan Chevra makin langgeng nih, "Langgeng mbk via dan sehat selalu amin 😘😍😍 @viavallen," ucap han***. "Gemmeeezh Banget.. Bahagiaaaa Terusss Yah Kalian β€πŸ€—," imbuh ay***. "Lengket yaa bund , btw pakek lem apa sihh ?πŸ˜‚β€οΈπŸ˜," kata int***. "Lo heh Tangane lo nakal tanganeπŸ˜‚," ujar rach***. "Kalau sudah mulai publish pacarnya. Kayaknya ga lama lagi nih ke pelaminannya. Aamiin," pungkas wul***.