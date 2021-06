SEOUL - Setelah ditinggal Shin Sung Rok dan Cha Eun Woo, program variety show Master in the House kedatangan anggota baru. Dia adalah aktor Yoo Su Bin.

Mengutip Soompi, Senin (28/6/2021), Yoo Su Bin akan memulai episode perdananya dengan program itu pada Juli mendatang. Hari ini, dia memulai syuting perdananya bersama anggota Master in the House lainnya: Lee Seung Gi, Yang Se Hyung, dan Kim Dong Hyun.

Yoo Su Bin tercatat memiliki beberapa pengalaman tampil di variety show. Dia pernah menjadi anggota tetap program MBC Every1, Can I take Your Order. Karena itu, penggemar menantikan chemistrynya dengan member Master in the House lainnya.

Aktor 28 tahun asal Bucheon tersebut sudah membintangi sederet drama populer. Popularitasnya melambung saat berperan sebagai tentara Korea Utara dalam Crash Landing on You.

Kemudian, dia beradu akting dengan Kim Seon Ho dan Nam Joo Hyuk dalam drama Start-Up. Selain itu Yoo Su Bin juga akan tampil dalam drama JTBC, Disqualified as a Human yang tayang pada semester II-2021.*

(SIS)