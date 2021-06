JAKARTA – Franchise Fast Saga berlanjut pekan ini di F9 dengan rilisnya film tersebut di seluruh dunia. Meski terhambat pandemi virus Corona, F9 berhasil menembus box office dan memuncaki tangga dunia perfilman itu dalam waktu yang tidak lama.

Bermula dari sebuah cerita balapan dan sindikat kriminal, kini franchise Fast Saga dikenal dengan mobil-mobil berkemampuan ajaib dan sindikat teroris internasional. Direncanakan berakhir pada film Fast 11, rupanya Vin Diesel masih memiliki satu keinginan yang belum terwujud: drama musikal.

Meski dianggap aktor film laga dengan tubuhnya yang kekar, banyak yang belum tahu bahwa Vin Diesel gemar sekali bernyanyi. Melalui The Kelly Clarkson Show hari Rabu lalu, Ia menceritakan keinginannya bernyanyi di Hollywood dan latar belakangnya sebagai seorang breakdancer.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan sebuah musikal berdasarkan cerita Fast & Furious, Vin menjawab dengan mantap bahwa Ia akan melakukannya dengan senang hati,

“Aku ingin sekali terlibat dalam sebuah drama musikal, jadi ya, aku akan melakukannya! Sepanjang hidupku, aku ingin sekali beraksi di sebuah drama musikal,” terangnya semangat pada Kelly, dilansir dari ScreenRant.

Mengenai musik, Vin Diesel sebenarnya sudah pernah menjajal dunia tarik suara dan bahkan memiliki label rekamannya sendiri, Racetrack Records. Tahun lalu Ia sempat merilis dua single, Feel Like I Do dan Days are Gone, yang digarap di tengah pandemi Covid-19.

Ia pun mengaku tumbuh di lingkungan yang artistik dan penuh dukungan dari keluarga, “aku ajak kalian semua untuk mendukung mereka yang memimpikan sesuatu yang mustahil, karena keindahan akan muncul dari sana,” ujarnya.

