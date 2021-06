JAKARTA – Fast Saga yang dimulai dengan film garapan Rob Cohen, The Fast and the Furious, 2001 lalu kini telah menjadi sebuah franchise kebut-kebutan yang dikenal banyak orang. Dengan film ke-sembilannya yang sedang tayang, Vin Diesel sebagai pemeran dan produser mengungkap bahwa seri ini akan berakhir di Fast 11.

Fast Saga sebagai franchise dimulai dengan film pencurian dan balapan hingga kemudian mengalami perubahan tone dan genre menjadi film aksi dan mata-mata di film ke-limanya, Fast Five, yang rilis 2009 lalu. Berubahnya genre ini, meski dianggap konyol oleh sebagian orang, disambut baik oleh para penggemar setia franchise ini.

Semenjak saat itu, franchise Fast Saga jadi properti terbesar milik Universal, melampaui Jurassic Park, dan merambah banyak media seperti serial televisi, video game, bahkan sebuah roller coaster di Universal Studios.

Mengenai film terakhir Fast Saga, Vin Diesel mengerti keinginan banyak fans yang tertarik melihat franchise balapan ini terus berjalan; namun Ia berkata, “semua cerita butuh penutup; seperti sebuah buku yang selalu memiliki bab terakhir.”

“Aku yakin banyak orang yang ingin melihat Fast Saga terus berlanjut, tapi aku yakin para penggemar butuh sebuah penutup untuk ceritaku ini,” ujarnya dilansir dari Vulture lewat Screenrant.

Semua hal baik memang harus berakhir, itu pesan yang disampaikan Vin Diesel. Dengan diumumkannya Fast 11 sebagai akhir franchise, Vin Diesel ingin para fans mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk berpisah dengan Dom dan keluarganya.

F9, disutradarai Justin Lin dan dibintangi Vin Diesel, tayang sekarang di bioskop seluruh Indonesia.

