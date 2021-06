NIA Ramadhani sepertinya senang tampil seksi pamer bra. Berbalut outfit gaya edgy, Nia Ramadhani seksinya kebangetan.

Istri Ardie Bakrie ini nampaknya sedang melakukan pemotretan santai. Nia terkesan aduhai mengenakan blazer hitam yang mewah. Ditambah aksesori topi yang membuat penampilannya keren banget.

Dirinya juga memakai celana hitam panjang, yang membuat penampilannya semakin anggun. Nia sengaja membuka blazer dan bra hitamnya terlihat jelas.

Saat itu, Nia sedang melakukan pemotretan dengan fotografer Rico Aprecelino. Llau Bajunya didesain cantik oleh Niel Dimitrij.

"Challenges are what make life interesting😍 overcoming them is what makes life meaningful😉 📸 @rico.aprecelino 👗 @niel_dimitrij," tulisnya.

Tampilan seksi Nia Ramadhani pamer bra dengan gaya kece ini pun dibanjiri komentar netizen. Banyak yang terkesima dengan gayanya, sungguh memikat ya! "Beda kk @ramadhaniabakrie ku ini mah Cantik bngt...#kangen❤❤❤," kata ang****. "You are so sexy," puji ala****. "Masya Allah, cakep amat ini manusia 😮," imbuh inn****. "Beautiful & Sexy MF..❤️ membuat wanita lain cemburu dengan kesempurnaan tubuh dan wajahmu...😁," tutup vik***.