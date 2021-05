JAKARTA - Yoo Ah In berhasil memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik kategori film di Baeksang Arts Awards 2021, ajang penghargaan tertinggi untuk insan televisi, film, dan teater Korea Selatan.

Dia sukses mengalahkan sejumlah aktor ternama yang masuk dalam nominasi, seperti Byun Yo Han, Sol Kyung Gu, Lee Jung Jae, dan Joo Jin Woong.

Pemilik nama asli Uhm Hong Sik ini lahir di Daegu, Korea Selatan pada 6 Oktober 1986. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara.

Awal ketertarikan Yoo Ah In di dunia hiburan ketika mendapat tawaran audisi dari agensi saat masih SMA. Tetapi, keinginannya ditentang orangtuanya, karena belum menyelesaikan sekolah.

Akhirnya, Yoo Ah In merantau sendirian ke Seoul dan melanjutkan SMA nya di sana, meski akhirnya drop out. Ia masuk universitas setelah menyelesaikan tes GED (General Education Development) untuk sertifikasi SMA.

Sebelum memulai debut, Yoo Ah In disiapkan menjadi bintang K-Pop dalam sebuah grup bersama lima orang lainnya. Karena beranggapan tak punya bakat di bidang musik, ia akhirnya didebutkan sebagai aktor pada 2003 dan mengusung nama panggung Yoo Ah In.

Nama Yoo Ah In mulai bersinar sejak membintangi iklan televisi dan drama remaja Sharp. Ia sempat kaget dengan popularitas yang dia terima, hingga memutuskan hiatus dari dunia hiburan.

Melanjutkan karier aktingnya, Yoo Ah In membintangi film indie dengan anggaran murah bertajuk Boys of Tomorrow, yang ditayangkan di Festival Film Internasional Busan pada tahun 2006.

Setelah itu, sang aktor muncul di banyak film, seperti Skeletons in the Closet (2007), Punch (2011), The Throne (2015), Default (2018), dan Voice of Silence (2020).

Memenangkan Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards 2021 bukanlah penghargaan pertama untuk Yoo Ah In. Sebelumnya, dia pernah memenangkan Best New Actor di Busan Film Critics Award (2007), dan Favorite Actor di Korea World Youth Film Festival (2015).

