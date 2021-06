ANNETH Delliecia merupakan penyanyi cantik kelahiran tahun 2005. Walaupun masih muda, ia telah menciptakan karya-karya hebat. Ia mulai dikenal sejak menjadi juara Indonesian idol Junior Season 3.

Selain aktif di bidang musik, Anneth seringkali berbagi keseruannya dengan penggemar melalui video YouTube. Ia seringkali membuat vlog, main game, keadaan di belakang panggung, podcast, dan lainnya.

Kali ini Anneth kembali membagikan momen spesialnya kepada para penggemar. Setelah lama menanti, datang juga hari kelulusan Anneth. Anneth pun menggunakan dress panjang berwarna putih serta toga untuk menghadiri wisudanya.

Anneth mengaku senang dan tidak sabar untuk mendatangi acara tersebut. Didampingi orangtuanya, Anneth berjalan dan naik ke atas panggung. Ia berpose sambil memegang ijazahnya dan berfoto bersama orangtuanya.

Selanjutnya, Anneth tampil bernyanyi di atas panggung bersama teman-teman. Suaranya terdengar sangat merdu dengan iringan piano.

Kemudian Anneth kembali menyanyikan lagunya yang sempat viral “Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti”. Anneth pun mengungkapkan bahwa lagu tersebut ditujukan kepada para guru dan juga teman-teman sekelasnya.

“I would like to dedicate this song to all my teachers, my classmates. And I would like to sing my original song, so if you guys know this song please sing it together with me” tutur Anneth.

Yuk simak keseruan Anneth hanya di YouTube channel Anneth Delliecia!

(dwk)