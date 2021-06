SEOUL - Dua aktor Marriage Contract, Jin Seon Kyu dan Kim So Jin bergabung dengan Kim Nam Gil dalam drama thriller terbaru SBS, Those Who Read Hearts of Evil. Hal itu, menurut Soompi, dikonfirmasi SBS, pada 22 Juni 2021.

Jin Seon Kyu berperan sebagai Gook Young Soo, team leader Divisi Analisis Perilaku Kriminal, Kepolisian Metro Seoul. Divisi yang dikepalainya tersebut merupakan hasil pemikiran panjangnya tentang pentingnya menganalisa perilaku seorang kriminal.

Sementara Kim So Jin dipercaya untuk menghidupkan karakter Yoon Tae Goo, team leader Unit Investigasi Kepolisian Metro Seoul. Meski seorang perempuan, namun karakter ini digambarkan memiliki insting tajam dalam menangani setiap kasus kriminal.

Hal itu membuat nama Yoon Tae Goo masyhur dalam menangani kasus kejahatan kriminal. Dua karakter ini akan melengkapi peran Kim Nam Gil yang berlakon sebagai Song Ha Young, seorang profiler Kepolisian Metro Seoul yang mampu menyelami isi hati seorang kriminal.

Kisah Those Who Read Hearts of Evil, diadaptasi dari novel berjudul serupa yang ditulis oleh Kwon Il Yong dan Go Na Moo. Kisahnya tentang profiler kriminal pertama di Korea Selatan yang berusaha menyelami isi hati seorang pembunuh berantai. SBS dijadwalkan menayangkan drama Those Who Read Hearts of Evil, pada semester II-2021.* Baca juga: 3 Kali Akting Bareng, Gong Yoo Klaim Tak Akur dengan Jung Yu Mi