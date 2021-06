SEOUL - Aktor Kim Nam Gil mengonfirmasi keterlibatannya sebagai aktor utama drama baru SBS, Those Who Read the Hearts of Evil. Mengusung genre thriller-kriminal, drama ini berkisah tentang profiler kriminal pertama Korea, Song Ha Young.

Drama ini bersetting di tahun 1989, di mana ‘profiling’ dan ‘psikopat’ bukanlah dua hal yang awam di dunia kepolisian. Namun Ha Young (Kim Nam Gil) mengembangkan teknik profiling untuk memecahkan berbagai kasus kriminal di kepolisian.

Song Ha Young pernah menangani sederet kasus besar, seperti kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Jung Nam Gyu dan kasus predator seks Yoo Young Chul. Kisah drama ini diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Kwon Il Yong dan Go Na Moo.

Drama Those Who Read Hearts of Evil akan digarap penulis skenario Seol Yi Na dan dijadwalkan tayang pada Oktober 2021, mengisi slot tayang yang ditinggalkan Red Sky yang memulai debutnya pada Agustus mendatang.*

(SIS)