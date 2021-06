SIAPA sih yang tidak mengenal Ayu Ting Ting? atau Vega Darwanti? Glenca Chysara, atau Verrel Bramasta? Hayoo… pasti nama-nama artis tersebut nggak asing di telinga masyarakat Indonesia khusus nya penikmat karya-karya mereka di dunia entertainment.

Banyak masyarakat pasti bertanya-tanya seperti apa sih artis-artis itu di belakang panggung atau di balik sebuah sinetron atau film? Pasti masyarakat juga ingin mengetahui apa yang dilakukan mereka ketika istirahat sambil menunggu saat syuting.

Sekarang, masyarakat tidak perlu ribet karena konten-konten eksklusif yang mengcature keseharian, rahasia di belakang panggung hingga curahan hati yang tidak pernah diungkap di media manapun ada di RCTI+

Untuk penggemar sinetron dan juga program-program yang tayang di RCTI dan MNCTV, ada program acara yang menampilkan artis pemeran sinetron atau artis pendukung acara langsung dari tempat syutingnya, selain itu di program ini menunjukkan set yang digunakan syuting program acara atau sinetron yang saat ini sedang tayang seperti Putri Untuk Pangeran, Amanah Wali 5, Tukang Ojek Pengkolan, Dunia Terbalik, Kun Anta dll .

Program acara ini adalah Live Chat Plus yang tayang streaming eksklusif di RCTI+ setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16.00 dan hari Senin pukul 17.00 WIB. Dan ada beberapa artis yang sudah pernah ngobrol bareng di Live Chat Plus diantaranya Amanda Manopo, Harini Sondakh, Arya Saloka, Surya Saputra, Fara Shakila, Chika Waode, Ikbal Fauzi, Ayya Renita, Ranty Maria, Anrez, Tiara Andini dan lain-lain. Di Live Chat Plus ini para artis menjawab langsung pertanyaan dari pengguna RCTI+ melalui menu live chat.

Seperti apa sih persiapan sebuah program acara besar di RCTI, MNCTV dan juga GTV ? masyarakat pasti ingin tahu apa saja persiapan panggung, saat latihan hingga persiapan di ruang make up. semua hal di belakang panggung yang tidak tayang di televisi diperlihatkan eksklusif oleh RCTI+ di programnya Backstage+ .

Program Backstage+ hadir di setiap program spesial RCTI, MNCTV dan juga GTV seperti saat ini Rising Star Indonesia Dangdut MNCTV, Amazing Concert GTV, Indonesian Idol, Program Awarding RCTI seperti yang akan hadir Billboard Indonesia Music Awards dan masih banyak lagi. Backstage+ juga mengikuti selama program berlangsung, semua yang terjadi di belakang panggung termasuk ketika host dan pengisi acara menunggu syuting ketika di televisi masih commercial break.

Saksikan Backstage+ moment seru dimana para artis juga crew akan mengungkap rahasia di belakang panggung semua ada di RCTI+.

Masyarakat atau fans berat salah satu artis pasti selalu ingin tahu seperti apa keseharian mereka hingga seperti apa perasaan mereka sebenarnya yang tidak ditampilkan di TV atau di social media. Tenang RCTI+ mempersembahkan program terbarunya yang berjudul The Famous disini sang artis profilnya ditampilkan apa adanya, baik dari orang-orang terdekat seperti tim atau crew shoting hingga keluarga.

Di program ini juga menampilkan sisi perjuangan sang artis dari bukan siapa-siapa dan kini dikenal banyak orang. Juga menampilkan sang artis dari sisi yang tidak pernah diungkap atau diberitakan banyak media.

Di sini public figure juga selebrity mencurahkan apa saja dalam hatinya. Pengen tahu seperti apa The Famous ? saat ini sudah ada 3 episode yang mengungkap sisi lain Glenca Chysara , Ranty Maria dan episode barunya Verrell Bramasta. The Famous hadir 1 bulan sekali eksklusif di RCTI+

Saksikan konten-konten eksklusif bersama artis kesayangan dan jangan lupa download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya.

