JAKARTA - Ivan Gunawan memanjakan karyawannya dengan menonton film The Conjuring: The Devil Made Me Do It di salah satu mall di Jakarta. Tak tanggung-tanggung desainer 39 tahun itu bahkan menyewa satu studio khusus untuk rombongannya.

“Hari ini, kami mau ke salah satu mall untuk menonton The Conjuring. Nah, aku mau mengajak karyawan satu butik dan beberapa teman-teman aku. Karena ini dapat studionya yang gede,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Ivan Gunawan.

Tiba di bioskop, studio tersebut sudah dipenuhi karyawan dan teman-temannya. Ia pun menganggap kegiatan tersebut sebagai pelepas penat dan stres setelah bekerja terus menerus.

Acara menonton film bareng tersebut pun ikut dimeriahkan oleh Miss Grand Indonesia 2021, Sophia Rogan. Bergaya kasual, Sophia tampil cantik dengan atasan berwarna kuning cerah dan celana jeans.

“Peraturan menonton film ini, kita harus ekspresif ya. Jangan ditahan. Oke habis ini nanti akan ada tes swab dulu ya, swipe up,” ujar Ivan Gunawan bernada kelakar.

Acara nonton bareng tersebut pun ditutup dengan kejutan perayaan ulang tahun dua orang sahabat Ivan. Para tamu dan undangan pun senang dan terkesan dengan acara tersebut.

Keseruan nonton bareng itu dapat disaksikan dalam channel YouTube Ivan Gunawan!*

