RIAN Ekky Pradipta atau Rian D'MASIV diduga melakukan pelecehan seksual kepada putri dari Almarhum Denny Sakrie. Setelah berita ini heboh, ada seorang wanita yang mengaku pernah dicium bibir oleh sang vokalis.

Ya, Putri dari Almarhum Denny Sakrie disebut pernah diajak oleh Rian untuk datang ke kamar hotelnya di Bali sekitar pukul 3 pagi. Di sisi lain, seorang pemilik akun Twitter @purpleishy2 juga tampak memberanikan diri untuk berbicara terkait perilaku pelecehan yang diduga telah dilakukan oleh pelantun Jangan Menyerah tersebut.

"Aku mau ikut speak up. Aku kenal dia kurang lebih 2 tahun dan aku ngerasa dia itu fine2 aja sampai ada hari aku pernah diajak ke hw bareng tmn2nya. Aku ajak 1 sepupu dan 1 temen, hari itu hari ulang tahunku jadi aku pikirnya ke hw untuk have fun that’s why aku ikut ke hw," tulisnya di akun Twitter.

Saat Rian ikut merayakan ulang tahun wanita tersebut, pria 34 tahun itu disebut kerap memegangi tangannya. Untuk menghindari Rian, wanita tersebut bahkan menyebut bahwa dirinya kerap bolak-balik ke kamar mandi demi menjauh dari bapak dua anak tersebut.

"Di situ tangan aku dipegang sama dia, dia bisikin temenku katanya dia udh suka sama aku dr lama???? Pokoknya selama di sana aku bolak balik ke kamar mandi dan di kamar mandi lama biar ga awkward. Karena sepupu dan tmnku agak mabok posisi sekitaran jam 1/2 malem," lanjutnya.

Sebelum akhirnya memisahkan diri, wanita tersebut mengaku bahwa dirinya pulang ke kos-kosan dengan diantar oleh Rian, dua temannya, dan juga supir. Namun, selama perjalanan suami dari Sri Ayu Murtisari itu disebut kerap berusaha untuk mengajaknya menginap di hotel.

Sayangnya, keinginan Rian tampak ditolak mentah-mentah oleh wanita tersebut. Kendati demikian, Rian disebut sempat mencium bibir wanita tersebut sebelum akhirnya ia sampai di kos-kosannya. "Akhirnya kita memutuskan dianterin ryan, 2 tmennya dan supirnya. Di mobil dia ngajakin aku dan yg lain check in dan aku tolak berkali2 sampe dia minta trs sampe pada akhirnya aku blg bnr2 gamau. Pas udh mau sampe kosan dia cium bibir aku," bebernya. Mengetahui bahwa dirinya diperlakukan seperti itu, wanita tersebut mengaku hanya bisa diam dan berusaha tidak membalas ciuman Rian. Ia bahkan mengaku tidak menyangkan bahwa pria yang dikenalnya baik tersebut ternyata memiliki perilaku yang tak disangka-sangka. "apa yg aku lakuin? Ngefreeze dan cmn bisa sembunyiin bibir aku ke dalem biar ga lgsg kena bibirnya, jijik. Jujur speechless banget karena aku kenal dia dari acara musik dan selama 2 tahun mutualan pun kalo ketemu baik2 aja kaya ga keliatan kalo dia itu kaya gt :)," tandasnya.