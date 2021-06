MARIA Vania tampil menggemaskan pakai sport bra pink. Penasaran seperti apa gayanya?

Ya, Maria Vania memakai setelah baju olahraga bernuansa pink. Dirinya memakai sport bra pink dan legging senada.

Sepertinya Maria Vania semangat olahraga di atas taman yang rindang. Maria Vania pamer kulit mulus walau sedang berada di luar ruangan.

Di lain hal, Maria Vania juga pamer perut rata yang bikin netizen iri deh.

"Kakak cantik pengen punya perut kayak kk deh," kata dap****.

"Mau badan kayak gini 7 tahun ga makan nasi," imbuh alter****.

"Body gitar spanyol," ungkap yang lain.

Maria Vania juga menuturkan bahwa bentuk tubuh merupakan refleksi gaya hidup. "Your body is a reflection of your lifestyle," katanya.

Jadi tambah pengin kan punya body aduhai seperti presenter seksi satu ini?

(dwk)