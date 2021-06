JAKARTA - Artis senior Sophia Latjuba turut memperingati Hari Ayah Sedunia yang jatuh pada Minggu, 20 Juni 2021 kemarin. Melalui akun Instagramnya, ibu dari Eva Celia ini tampak mengunggah foto mendiang ayahnya, Azzizurrahman Latjuba.

Tak hanya itu, ia juga sempat mengucapkan selamat hari Ayah untuk mendiang ayahnya serta para ayah yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ia bahkan turut mengucapkan terima kasih lantara sosok ayah adalah pahlawan bagi anak-anaknya.

"To all the fathers who are gone too soon and are deeply missed, and those who are still with us: thank you for being our hero. Happy Father’s Day (Untuk semua ayah yang telah pergi terlalu cepat dan dirindukan, dan mereka yang masih bersama kita: terimakasih telah menjadi pahlawan kami, selamat hari ayah)," tulis Sophia Latjuba.

Unggahan mantan istri Indra Lesmana tersebut sontak langsung mencuri perhatian para netizen. Pasalnya, wajah ayah dari wanita 50 tahun itu dinilai sangat mirip dengan Ariel NOAH.

"Papanya kok agak mirip @arielnoah ya? Apa cuma mataku aja?," tulis Karinabdmn.

"Mirip banget sama @arielnoah," tulis Sumiati_8901.

"Apa cuma gue aja yang berfikir bapaknya mirip @arielnoah ?!," tulis Sinewave66.

(aln)