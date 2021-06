JAKARTA - Penyanyi Krisdayanti turut memperingati Hari Ayah Sedunia yang jatuh pada 20 Juni 2021. Terlihat dari unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya.

Krisdayanti membagikan potret sang suami, Raul Lemos, dengan putri mereka, Amora. Ia menyematkan stiker bertuliskan 'you are the best' (kamu yang terbaik), sebagai bentuk penghargaan kepada Raul sebagai seorang ayah.

Sang pelantun Cobalah untuk Setia itu kemudian melengkapi unggahan itu dengan menuliskan keterangan singkat, "Menghormati ayah dan hal menjadi ayah."

Unggahan Krisdayanti itu telah menuai 7000 likes. Sayang, tak terlihat reaksi netizen karena sang diva membatasi kolom komentarnya.

Krisdayanti diketahui menikah dengan Raul Lemos sejak 20 Maret 2011. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak, Ariannha Amora dan Kellen Alexander Lemos.

Raul juga memiliki 4 anak dari pernikahan sebelumnya dengan Shechah Sagran alias Atha. Hubungan mereka begitu harmonis meski orangtuanya sudah tak bersama lagi.

(aln)