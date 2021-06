JAKARTA - Rossa sudah lama dikaitkan dengan Afgan. Di program 5 Menit Aja, Boy William mencoba mengorek informasi lebih dalam dari Rossa tentang kehidupan pribadinya, termasuk hubungan dengan Afgan.

Pertama-tama, Boy bertanya seberapa kaya seorang Rossa jika dinilai dari angka 1 sampai 10. Kemudian Rossa pun menjawab angka 8, mendengar jawaban tersebut Boy tertawa dan mengajak Rossa tos karena jawabannya yang memuaskan.

Kemudian Boy bertanya hal paling memalukan apa yang pernah dialami Rossa saat ia konser, rupanya hal yang paling memalukan bagi Rossa adalah ketika kancing bajunya lepas saat konser.

Baca Juga:

- Rossa Sebut Mantan Suami Drummer Terbaik Indonesia, Juri Indonesian Idol Heboh

- Bertemu Afgan, Rossa Salting saat Dipeluk Manja

Setelah bergantian tanya jawab, tiba-tiba Boy kapan Rossa memikirkan Afan. “I always think of him,” jawab Rossa.

Rossa juga menjelaskan mengapa, jika boleh memilih, akan lebih memilih meninggal lebih dulu ketimbang sang buah hati. Yuk intip jawaban-jawaban seru dari Rossa hanya di YouTube channel Boy William!

(LID)