SEOUL - Han So Hee kembali ke layar kaca lewat aktingnya di drama Nevertheless. Yoo Na Bi, karakternya di Nevertheless berbeda jauh dengan perannya di drama sebelumnya, The World of the Married.

Saat ditanya mengapa memilih karakter yang jauh berbeda dari sebelumnya, Han So Hee membantah itu sebagai upaya mengubah imagenya.

"Banyak orang berpikir aku memilih Nevertheless untuk mengubah imageku setelah World of the Married. Tapi yang sebenarnya adalah aku cukup mirip dengan karakter Yoo Na Bi di kehidupan nyata," katanya seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (19/6/2021).

"Daripada sebuah perubahan, rasanya lebih seperti aku memakai baju yang lebih cocok denganku," lanjutnya.

Baca Juga:

- Pertama Kali Bertemu, Song Kang Akui Deg-Degan Lihat Han So Hee

- Ada Konten Dewasa, Drama Baru Song Kang dan Han So Hee Dapat Rating 19+

Menurut So Hee, karakter Yoo Na Bi jauh lebih mirip dirinya daripada karakter di World of the Married, yang seorang pelakor. Ditambah lagi, usianya sekarang lebih cocok untuk peran seperti Yoo Na Bi.

"Seperti kata sutradara, aku bisa memahami perasaan Yoo Na Bi saat jatuh cinta. Aku ingin mencoba sebuah cerita romansa yang berbeda dengan yang sudah kukerjakan sebelumnya, sesuatu yang lebih cocok dengan umurku saat ini," tuturnya.

Nevertheless merupakan drama romantis yang diangkat dari webtoon berjudul sama, tentang kisah cinta muda-mudi yang sedikit berbeda dari biasanya, antara Park Ja Eon (Song Kang) dan Yoo Na Bi (Han So Hee), dua mahasiswa di sekolah seni. Drama ini akan tayang mulai Sabtu, 19 Juni 2021 di JTBC dan Netflix.

(LID)