JAKARTA - Dhena Devanka memang belum secara resmi menanggapi pernyataan Benny Simanjuntak yang mengatakan, Jonathan Frizzy akan menceraikannya. Namun lewat Insta Story, dia justru seperti menepis kabar tersebut

Dalam unggahannya, Dhena terlihat menghabiskan waktu bersama suami dan tiga anak mereka di sebuah wahana bermain salju di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pada salah satu video, dia seakan tak ingin terganggu dengan kabar perceraiannya.

"Ahh, kita mah happy saja, ceunah. Let it snow," tutur Dhena sebagai caption unggahannya. Dia juga memperlihatkan bagaimana Jonathan Frizzy menjaga putra bungsu mereka saat harus bermain di sebuah wahana.

Pada foto terakhir, Dhena Devanka juga memamerkan kebersamaannya dengan Jonathan Frizzy dan ketiga anak mereka dalam satu frame. "Where life begins and love never ends (Di mana kehidupan dimulai dan cinta tak akan pernah berakhir). I love you all (Aku mencintai kalian)," katanya.

Kebersamaan dengan Jonathan Frizz itu diunggah Dhena di tengah ramainya video pengakuan Benny Simanjuntak. Dia mengaku, keponakannya itu sudah menemui keluarga besar termasuk dirinya dan mengabarkan soal keinginannya bercerai dari Dhena.

Keinginan Ijonk untuk bercerai dipicu oleh dua hal. Pertama, Dhena Devanka terkesan mempermainkan agama. Benny menilai, ibu tiga anak itu tak mampu memenuhi janjinya untuk menjalankan agama barunya setelah menikah dengan Ijonk. Tak hanya itu, founder CONTOH Management itu mengatakan, Dhena justru meminta keponakannya untuk berpindah agama setelah mereka menikah. "Kalau memang kau menganut agama A, ya katakan saja A. Jangan berbohong. Saya justru lebih menghargai kejujuranmu," ungkap Benny. Kedua, Benny Simanjuntak menyebut, Dhena Devanka kerap cemburu berlebihan pada Ijonk. Dia juga memastikan, kisruh pernikahan keponakannya itu tak ada kaitannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. "Kecemburuan istri Ijonk itu berlebihan. Sama keluarga suaminya saja dia cemburu, apalagi dengan perempuan lain. Kalau sedang cemburu, dia bisa teriak-teriak," kata paman Jonathan Frizzy tersebut dalam sesi Live di Instagram, pada 17 Juni 2021.