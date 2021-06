AURA Kasih merayakan ulang tahun putrinya, Baby Arabella, ke-2. Perayaan ulang tahun dihadiri kerabat dekat.

Warna-warni balon menghiasi dekorasi ulang tahun sederhana. Nampak tak berkesan sangat mewah, namun acara tetap meriah.

Sebagaimana diketahui, menjadi single mom, Aura Kasih tak pantang menyerah merawat buah hati pertamanya. Dirinya pun selalu bahagia untuk membesarkan Baby Arabella.

Hal itu juga ia ungkapkan lewat keterangan foto yang diunggah sehari lalu.

"May you forever sparkle and shine like the star that you are.. happy birthday my princess," ungkap Aura Kasih.

Dalam foto tersebut, Aura Kasih tampil cantik menggendong Baby Arabella. Meski tak ada sosok ayah di sampingnya, Aura Kasih tetap berbahagia, juga dengan anak perempuannya.

Di foto lainnya, ulang tahun anak Aura Kasih itu dihadiri keluarga dekatnya.

"Family," imbuh dia.

Sebagian netizen menanyakan keberadaan ayah Arabella, tak lain yakni Eryck Amaral. "Papanya Bella kok gak ada? kemana?," tanya netizen. "Fathernya kemana," tanya yang lain. "Suaminya Aura Kasih siapa sih," sahut lainnya.