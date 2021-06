SEOUL - Boy group SEVENTEEN tampil untuk pertama kalinya dalam talk show popular, Jimmy Kimmel Live! Pada 23 Juni mendatang. Penampilan tersebut merupakan bagian dari promosi mini album terbaru mereka, ‘Your Choice’.

Mengutip Allkpop, Rabu (16/6/2021), Mingyu cs akan memperdengarkan lagu Read to Love untuk pertama kali di acara tersebut. Lagu itu mengusung genre R&B dan Pop yang memiliki melodi nan catchy.

Sebelumnya, grup asuhan Pledis Entertainment tersebut sudah tampil di beberapa program TV populer Amerika, seperti The Late Late Show with James Corden, The Kelly Clarkson Show, dan The Ellen DeGeneres Show.

Sementara itu, SEVENTEEN dijadwalkan merilis mini album kedelapan mereka, ‘Your Choice’ pada 18 Juni 2021, pukul 18.00 KST.*

Baca juga:

Rayakan Ulang Tahun, Hoshi SEVENTEEN Berdonasi Rp1,27 Miliar

Cemburu, Salman Khan Tuding Shah Rukh Khan Genit pada Aishwarya Rai

(SIS)