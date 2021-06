SEOUL - BTS akan merilis album kompilasi berbahasa Jepang terbaru mereka, ‘BTS, The Best’, pada hari ini (16/6/2021). Album itu, terdiri dari 23 lagu termasuk beberapa lagu berbahasa Jepang yang sudah mereka rilis sejak tahun 2017.

Beberapa lagu populer BTS yang sudah rilis dan dimasukkan dalam album kompilasi ini adalah Film Out, Your Eyes Tell, Crystal Snow, Fake Love, Idol, Mic Drop, On, Dynamite, hingga lagu Blood, Sweat, and Tears.

Berdasarkan keterangan label rekaman BTS di Jepang, album tersebut sudah dikirim sebanyak 1,1 juta kopi, jelang perilisannya. Pada April silam, BTS berhasil mendominasi chart digital single Oricon, lewat lagu Film Out.

Lagu itu bahkan menjadi karya kedua BTS yang berhasil melampaui 10 juta stream di Jepang sejak merilis Dynamite pada Agustus 2020. Dengan begitu, RM cs menjadi artis pria pertama yang berhasil menempatkan dua lagunya melampaui 10 juta weekly stream.

Sementara itu, BTS kembali memuncaki Billboard Hot 100 untuk pekan ketiga lewat lagu berbahasa Inggris terbaru mereka, Butter.*

(SIS)