SEOUL - BTS sukses menggelar fanmeeting virtual, ‘BTS 2021 Muster Sowoozoo’ pada 13 dan 14 Juni 2021. Acara yang merupakan bagian dari perayaan debut mereka yang ke-8 itu, melibatkan penggemar dari seluruh dunia.

Mengutip Soompi, Selasa (15/6/2021) RM dan keenam rekannya tampil di luar ruang dengan penggunaan beberapa panggung. Set panggung dihiasi aksesoris menyerupai planet dan dekorasi angka 8 yang merujuk pada perayaan debut BTS.

Ada total 15 lagu yang ditampilkan BTS dalam fanmeeting tersebut, termasuk Butter, Life Goes On, dan Dynamite. Meski digelar secara online, namun tersedia enam angle kamera yang bisa dipilih penggemar dengan teknologi ‘ARMY Signal’, ‘ARMY in Echo’, dan ‘ARMY on Air’.

Dalam fanmeeting tersebut, turut diputra rekaman suara para penggemar yang menyanyikan lagu BTS dan fanchant resmi mereka. Sambil mendengar teriakan para penggemarnya, BTS menyanyikan lagu Dis-ease, Fire, dan So What.

Selama 2 hari perhelatannya, ada 1,33 juta orang dari 195 kawasan di berbagai dunia yang menonton ‘BTS 2021 Muster Sowoozoo’.*

