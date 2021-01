JAKARTA - Sophia Latjuba menuai decak kagum warganet ketika mengunggah foto putri bungsunya di Instagram. Dalam foto tersebut, Manuella Aziza Villarreal tampil dalam balutan gaun berpotongan asimetris.

Dia tersebut menggerai rambut ikalnya yang berwarna kecoklatan. “My baby, Manuella Aziza Villarreal,” ungkap Sophia bersama foto jepretan Hariono Halim tersebut, pada Selasa (26/1/2021).

Meski baru berusia 15 tahun, namun aura anggun dan pesona Sophia Latjuba tampak menurun pada Manuella. Hal inilah yang membuat warganet mengagumi kecantikan remaja berdarah Indonesia-Jerman-Amerika Serikat itu.

“Cantik! Sama cantik dengan ibunya,” ujar pemilik akun @sesiliaeti. Pujian serupa datang dari @twinkledistyle yang berkomentar, “Flawless beauty just like her mother (Kecantikan sempurna sama seperti ibunya).”

Sementara akun Instagram @cauiklie menuliskan, “Masih ingat wajah bayi, Manuella. Eh, tahu-tahu sudah gede saja. Cakep banget Mbak.” Akun @gallery.harmony bahkan memuji penampilan Manuella yang tampak seperti aktris Hollywood, Nicole Kidman.

Manuella Aziza Villarreal merupakan putri kedua Sophia Latjuba dari pernikahannya dengan seorang pria Amerika Serikat, Michael A. Villarreal. Sang aktris sempat menghabiskan waktunya menjadi ibu rumah tangga saat bermukim di Amerika Serikat. Namun ketika bercerai dari Villarreal pada 2014, sang aktris memilih memboyong kedua putrinya: Eva Celia dan Manuella Villarreal kembali ke Indonesia. Meski bercerai, Sophia Latjuba masih menjaga hubungan baik dengan mantan suaminya itu.