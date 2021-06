JAKARTA – Perjalanan fashion di Indonesia yang cukup panjang menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Kali ini Vision+ bekerja sama dengan Urban Sneakers Society (USS) menghadirkan sebuah docuseries berjudul The Waves. Docuseries ini menceritakan sebuah perjalanan brand sub-kultur asli Indonesia yang terbagi dalam beberapa gelombang.

Dirangkum menjadi 6 episode, The Waves akan memberikan cerita mengenai setiap gelombang fashion di Indonesia, mulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave. Tiap episode akan menghadirkan para narasumber yang akan langsung menceritakan gelombang perjalanan brand sub-kultur di Indonesia.

Masuk ke episode 4 dengan judul Local Pride First Wave, kali ini ada para narasumber seperti Anton Wirjono, Sayed Muhammad, Agatha Carolina, dan Nick Yudha yang akan membahas sejarah perkembangan brand lokal dengan event untuk mewadahi para pemilik brand. Fenomena ini menjadi bagian penting yang harus dibahas dalam sejarah brand lokal di Indonesia.

Di dalam episode ini banyak semangat yang disalurkan untuk mengajak para anak muda dalam membuat karya. Seperti yang dikatakan oleh Niko Monstore, “Kita juga ingin membantu orang lain dengan membuatkan sebuah wadah bagi mereka, para anak muda untuk meningkatkan awareness kalau mereka bisa berkarya”. Fenomena brand lokal yang semakin kuat ini mendorong para penggerak untuk membuat wadah untuk para brand lokal ke dalam sebuah event.

Ditemui di acara press conference The Waves, Anton Wijaya selaku founder dari The Goods Dept mengatakan, “ Docuseries The Waves ini juga bisa menjadi contoh para local brand baru untuk bisa memasarkan brand-nya agar tetap bisa survive dalam keadaan pandemi ini juga."

Tak hanya itu saat ditemui di MNC Vision Tower, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (28/05), Sayed Muhammad yang juga merupakan narasumber The Waves sekaligus juga merupakan founder USS menyebutkan bahwa, “Serial The Waves ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat agar mengedepankan brand lokal.“

Lalu event apa saja yang banyak diincar oleh para local brand? Langsung saja saksikan The Waves Episode 4: Local Pride First Waves eksklusif di Vision+.

