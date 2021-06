SEOUL - Aktris Seo Ye Ji akhirnya menyapa para penggemarnya untuk pertama kali, 2 bulan setelah kontroversi yang melibatkan mantan kekasihnya, aktor Kim Jung Hyun. Mengutip Star Today, dia mengunggah pesan singkat di akun fancafe pribadinya.

Pada 11 Juni 2021, dia mengunggah sebuah gambar dengan tulisan berbunyi, “Terasa menyenangkan, mengetahui ada orang yang masih percaya kepadaku.” Unggahan tersebut membuat penggemar sang aktris lega sekaligus antusias.

Keterlibatan Seo Ye Ji dalam kasus perilaku buruk aktor Kim Jung Hyun dimulai ketika Dispatch menudingnya sebagai pacar yang posesif. Sebagai bukti, media paparazzi Korea itu merilis bukti percakapan keduanya.

Aktris It’s Okay to Not Be Okay tersebut kemudian buka suara lewat agensinya, Gold Medalist. Dalam keterangannya, agensi itu membantah kalau artisnya menjadi penyebab Kim Jung Hyun bersikap kasar.

Pernyataan itu diperkuat dengan keterangan pers aktor Mr. Queen tersebut yang mengaku, mengalami depresi bahkan sebelum syuting Time dimulai. Namun tuduhan terhadapnya tak berhenti.

Kali ini Seo Ye Ji dituding sebagai pelaku bullying di sekolah, yang juga dibantah oleh sang aktris. Akibat semua tuduhan itu, dia harus kehilangan berbagai kontrak iklan dan mundur dari produksi drama Island.*

