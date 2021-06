JAKARTA - Cerita Cinta Untuk Bunda, semakin hari semakin seru. Cinta Untuk Bunda merupakan sinetron yang diproduksi oleh MNC Pictures, terasa spesial karena kisahnya yang membuat penontonnya berlinang air mata. Kali ini Live Chat Plus RCTI+ mengajak kamu semua untuk melihat apapun yang terjadi di lokasi syuting Cinta Untuk Bunda bersama Cing Ais. Tak hanya itu, team live chat plus akan mewawancarai Makayla secara eksklusif hanya di live chat plus RCTI+.

Pertama, Cing Ais membawa kita ke lokasi syuting Cinta Untuk Bunda. Di dalam sudah banyak crew beserta set alat-alat untuk syuting. Mereka sedang menunggu artis yang sedang berpindah scene. Semua crew juga tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker serta sudah dilakukan tes swab secara menyeluruh. Setelah itu, Cing Ais kembali membawa kita untuk melihat situasi set kantor milik Raka yang diperankan oleh Jonathan Frizzy di sinetron cinta untuk bunda.

Selanjutnya team live chat plus mewawancarai sutradara cinta untuk bunda yang bernama Amin Ishaq. “Untuk saat ini sinetron cinta untuk bunda sudah mencapai 29 episode, tapi secara produksi sudah mencapai 31 episode, Dalam kondisi pandemi saat ini, secara speed keberlangsungan produksi sinetron cinta untuk bunda agak berkurang, tetapi tidak mengurangi semangat para pemain dan crew untuk syuting cinta untuk bunda. Amin mengaku semua pemain cinta untuk bunda seperti Ijonk, Ririn, dan pemain lainnya sangat seru dan kooperatif” ujarnya .

Setelah itu, team live chat plus mewawancarai Makayla yang berperan sebagai Bening di sinetron cinta untuk bunda. Dalam sinetron, Bening adalah anak yang mengidap penyakit leukimia dan sering jatuh pingsan. Ia juga sering disiksa oleh ibunya yaitu Giselle. Sebelumnya, Bening dan Aura merupakan anak jalanan yang dibuang oleh orang tuanya. Mereka berjuang untuk hidup meski hanya bisa makan nasi tanpa apa-apa. “Cinta untuk bunda tuh ceritanya sedih-sedih, tapi ada cerianya juga” ujar Makayla.

Dalam berakting, Makayla sangat ahli saat adegan menangis. “Aku dulu belum bisa dari hati, makanya aku bayangin yang sedih-sedih di dalam pikiran aku baru bisa nangis. Tapi sekarang aku ini Bening bukan Makayla”, ujar Makayla. Maka dari itu, Makayla bisa berakting dengan baik karena memang dirinya sangat totalitas menjalankan perannya. Sehabis syuting, Makayla lebih memilih waktu luangnya untuk beristirahat, karena untuk mengumpulkan energi agar syuting pada keesokan harinya maksimal.

Penasaran cerita lainnya dari Makayla ? Saksikan eksklusif hanya di RCTI+ atau langsung klik link dibawah ini untuk menyaksikan semua : https://www.rctiplus.com/programs/568/live-chat-plus/episode/24906/live-report-sinetron-cinta-untuk-bunda-live-chat-plus-eps742

Dan saksikan Putri Untuk Pangeran di RCTI setiap hari pukul 18.15 live streaming di aplikasi RCTI+. Download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya atau melalui link https://www.rctiplus.com.

