JAKARTA - Aktor Ringgo Agus Rahman mengindikasikan dirinya sedang sakit. Dalam unggahannya, suami dari Sabai Morscheck itu terlihat membagikan foto surat yang ditulis oleh anak sulungnya, Bjorka.

"Surat cinta dari yang terkasih di tengah pengasingan ini, hehehe Tulisan tangan bjorka yang sepertinya usaha sekali nulisnya. Tunggu baba ntar di rumah ya. Dicipok satu-satu sudah pasti. Ibunya enggak cuma dicipok ya," tulis Ringgo seperti dikutip dari Instagramnya, Senin (7/6/2021)

Ringgo juga membagikan foto saat dirinya baru saja selesai menjalani vaksin COVID-19 tahap ke-2 pada 30 Maret kemarin. Ia menuliskan harapan agar gejala dari penyakit yang ia alami hanya bersifat ringan.

"Mudah-mudahan ada efeknya, jadi hanya gejala ringan aminnn," harapnya.

Belum diketahui apakah benar bahwa saat ini Ringgo tengah mengalami sakit akibat virus corona atau tidak. Akan tetapi, penggemarnya menduga bahwa pria 38 tahun tersebut kini tengah mengidap COVID-19.

"Baba mmg kena COVID-19? Get well soon yah baba," doa lucyoktavianiz.

"Cepat negatif kembali baba, dan segera pulang ke rumah," tambah hapsari_p_indriani.

"Babaaa.. cepet sembuh yaa, cepat negatif, semangaaatt!," timpal nenggsyifa.