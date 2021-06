SEOUL - Lee Ji Hoon resmi menjadi CEO agensi. Ia mendirikan agensinya sendiri yang dinamai Ssom Entertainment.

Mengutip Soompi, Minggu (6/6/2021), Lee Ji Hoon memutuskan mendirikan agensinya sendiri agar bisa lebih dekat dengan publik dan menunjukkan sisi lainnya sebagai seorang aktor serta artis sesuai gaya dan kepercayaannya.

Sebagai agensi, Ssom Entertainment menargetkan sebuah level baru manajemen. Lee Ji Hoon menunjukkan kesiapan dan keinginannya untuk membesarkan agensinya itu menjadi sebuah perusahaan yang menghargai keberagaman.

Baca Juga:

- Alasan Lee Ji Hoon Ogah Dibayar untuk Syuting Ulang River Where the Moon Rises

- Ji Soo dan Lee Ji Hoon Resmi Gabung Kim So Hyun & Kang Ha Neul di Drama Baru

Untuk langkah awal, Lee Ji Hoon akan menerima beragam proyek dan membuat langkah-langkah baru sebagai seorang aktor. Dia ingin melebarkan aktivitasnya untuk memperluas spektrum aktingnya.

Debut lewat drama hits School 2013, Lee Ji Hoon sudah menunjukkan kemampuan aktingnya dalam berbagai drama dan film. Terakhir, ia berakting di River Where the Moon Rises dan kini tampil di I Live Alone.

Sebelum mendirikan Ssom Entertainment, Lee Ji Hoon sempat bergabung dengan G-Tree Creative pada 2018. Namun pada Juli 2020 ia memutuskan mengakhiri kontrak eksklusif tersebut.

(LID)