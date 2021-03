SEOUL - River Where the Moon Rises harus melakukan syuting setelah adanya pergantian pemain utama, dari Ji Soo ke Na In Woo. Walau harus kerja dua kali, Lee Ji Hoon nyatanya tak meminta bayaran tambahan.

Portal media lokal memberitakan bahwa Lee Ji Hoon rela syuting ulang River Where the Moon Rises tanpa dibayar, meski sejatinya sudah menyelesaikan sebagian besar bagiannya. Ada alasan bijak di balik keputusan pemeran Go Gun itu.

"Rumah produksi juga mengalami kerugian akibat insiden ini. Mereka semua adalah rekan kerja. Lewat keputusan ini, harapannya bisa sedikit membantu," kata TH Company, agensi Lee Ji Hoon, seperti dilansir Soompi.

Lee Ji Hoon bukan satu-satunya pemain River Where the Moon Rises yang tak meminta gaji tambahan meski harus syuting ulang. Wang Bit Na, Choi Yu Hwa, Ki Eun Se, Ryoo Ui Hyun, Kim Hee Jung, dan Yoon Joo Man juga memilih hal serupa.

