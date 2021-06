BOY William kembali mengundang selebriti tanah air untuk menjadi bintang tamu programnya yang bernama “5 Menit Aja”. Kali ini Boy mengundang aktris cantik Sara Wijayanto. Istri dari pesulap Demian tersebut dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata.

Pada program ini Boy dan Sara akan saling memberi pertanyaan yang telah disiapkan kepada satu sama lain. Boy pun bertanya pada Sara seseram apa hantu jika dinilai dari 1 sampai 10. Sebagai orang yang dapat melihat makhluk tersebut, Sara hanya memberi nilai 1 untuk tingkat keseraman. Sara menyebutkan bahwa hantu yang paling sering ia lihat adalah kuntilanak.

“Seberapa menyenangkan hidup dengan mempunyai sebuah kelebihan yang orang jarang punya?” tanya Boy.

“Sangat menyenangkan. Capek tapi lebih colorful ya, bisa dibilang gitu” jawab Sara.

Kemudian Boy penasaran apakah Sara pernah bertemu dengan hantu dengan cerita yang menarik. Sara pun bercerita bahwa ia pernah berkomunikasi dengan sesosok hantu bernama Gadis. Sara pun mengaku membolehkan hantu Gadis tersebut untuk tinggal di rumahnya selama sementara.

“Ada rasa beban gak sama kelebihan yang lo punya ini?” tanya Boy.

“Ada” jawab Sara.

“Do you wish you were just like a normal human being?” tanya Boy.

“No, I’m grateful kayak gini, aku bersyukur Tuhan kasih ini” jawab Sara.

