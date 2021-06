FILM Disney "Raya and The Last Dragon" dalam Bahasa Indonesia, tayang di Disney+ Hotstar mulai Jumat 4 Juni 2021. Mikha Tambayong, Eva Celia, dan Ayu Dewi lah yang menjadi pengisi suara.

Melalui keterangannya pada Jumat, aktris, penyanyi, dan legal consultant, Mikha Tambayong akan menjadi pengisi suara dari Raya, seorang "Guardian of the Dragon Gem" (Penjaga Permata Naga) dari wilayah "Heart". Dalam perjalanannya, Raya akan tumbuh menjadi seorang pejuang tangguh yang memiliki kecerdasan setajam pedangnya.

"Aku senang banget ketika mendapatkan peran Raya. Dan film ini adalah pertama kalinya Disney mengangkat budaya Asia Tenggara (ke dalam film animasi)," kata Mikha dalam jumpa pers virtual, dilansir Antara.

"And just being a Disney Princess itu rasanya senang banget. Aku ketika kecil, ingin menjadi Mulan, Pocahontas, dan lainnya. Aku ingin menjadi seperti mereka. Dan akhirnya ada cerita dari Asia yang juga mengangkat sosok perempuan yang bukan cuma seorang princess tapi juga a hero. I think it's impactful buat younger generations," imbuhnya.

Selain itu, presenter dan aktris, Ayu Dewi akan menjadi pengisi suara dari Sisu, naga terakhir dari Kumandra yang lugu dan lucu namun memiliki kekuatan sihir yang tidak terkalahkan. Saat ditanya seperti apa rasanya harus menyesuaikan diri sebagai seekor naga, Ayu mengaku menikmati semua proses rekaman yang dilakukan di bulan Ramadhan itu. Seperti layaknya berakting untuk layar kaca dan layar lebar, Ayu mengatakan ia juga melakukan riset demi mendalami karakter tersebut. "Prosesnya sebelum aku take voice, aku sempat screening, nonton filmnya dulu. Pas proses pengambilan suara, aku banyak bergerak dan berperilaku seakan-akan aku itu Sisu. Aku mendalami karakernya, apakah ada hal yang kurang, atau gimana. Benar-benar mencoba mendalaminya kayak aku tuh bukan aku lagi," kata Ayu. Melengkapi deretan karakter ikonis dari film “Raya and The Last Dragon”, penyanyi muda Eva Celia menjadi pengisi suara dari Namaari, seorang pejuang tangguh bertekad kuat dari wilayah ‘Fang’ yang juga merupakan musuh bebuyutan dari Raya. Lama tidak berakting sempat membuat Eva kikuk dan gugup. Meski demikian, ia akhirnya bisa menyesuaikan diri dan menikmati proses rekaman suara untuk Namaari, yang menurutnya memiliki sejumlah kesamaan dengan dirinya. "Challenging tapi seru banget. It's a fun experience. Seru dan bikin deg-degan, apalagi aku sudah lama enggak akting," kata Eva. "Namaari karakter yang sangat unik. Sebenarnya aku merasa aku punya kesamaan dengan dia. Dia kelihatannya judes gitu, tapi sebenarnya ia punya banyak compassion. Ia antagosnis di awal, tapi ternyata punya niat baik untuk melindungi warganya," imbuh pelantun "Kala Senja" itu. Untuk mengakses fitur ini, pengguna dapat menyetel pengaturan bahasa ke “Bahasa Indonesia” pada situs browser. Anda juga dapat mengakses fitur ini pada aplikasi ponsel dengan mengubah pengaturan bahasa ponsel Anda ke dalam “Bahasa Indonesia”.