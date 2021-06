BUNGA Citra Lestari (BCL) liburan bareng Jethro Jevon, anak Jennifer Jill. Mereka berenang bersama di hotel mewah Bali.

Ekspresi BCL ini menjadi perhatian publik, lantaran dirinya sudah nampak ceria kembali pascameninggalnya Ashraf Sinclair. Di Bali, BCL liburan bareng para sahabatnya, termasuk Jethro Jevon.

"Its always a good time in Bali," ungkap Unge lewat keterangan fotonya.

Di sana, dirinya nampak menikmati liburannya. Apalagi ditemani para sahabat tercinta.

Namun, netizen menyoroti kebersamaan BCL dengan tiga teman laki-lakinya. "Gile bersenang-senang di Bali," kata netizen. "Waduh cowok2 tu pasti bahagia semua," ungkap lainnya. "Mulus, apa daya gaji umr," beber netizen "Aku benci pikirankuuu," kata netizen lain. "3 cowok tu ngapain ya," tanya yang lain.