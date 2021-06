SEOUL - Pada 3 Juni 2021, tvN merilis dua poster baru The Sixth Sense 2 bersama member baru, Lee Sang Yeob. Aktor Once Again itu mencuri perhatian penonton karena chemistry manisnya dengan Yoo Jae Suk cs.

Pada poster pertama, Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jessi, Jeon So Min, Mijoo ‘Lovelyz’, dan Lee Sang Yeob berdiri di atas puzzle dengan tulisan berbunyi, “Jangan terkecoh”. Sementara pada poster kedua, keenam bintang Sixth Sense berpose dengan keunikan masing-masing.

Seperti pada musim pertamanya, program Sixth Sense 2 juga masih akan menampilkan berbagai misi yang harus ditaklukkan para bintangnya untuk menentukan mana yang nyata dan apa yang sebenarnya palsu.

Program Sixth Sense 2 akan memulai debutnya di tvN pada 25 Juni 2021, pukul 20.40 KST.*

