SEOUL - Kai ‘EXO’ dikabarkan menjadi bintang tamu dalam musim kedua program variety misteri, Sixth Sense. Menurut media lokal, dia sudah menyelesaikan syuting untuk penampilannya dalam program tersebut.

Sayang, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari tim produksi terkait kebenaran penampilan Kai EXO tersebut. Idol 27 tahun itu terbilang aktif tampil dalam variety show beberapa waktu terakhir.

Dia menjadi member tetap program The Devil Wears Jung Nam 2 yang ditayangkan tvN dan juga membintangi spin-off Idol Dictation Contest di TVING. Sementara itu, Sixth Sense 2 akan kembali dibintangi Yoo Jae Suk, Oh Na Ra, Jessi, Lee Mi Joo, dan Jeon So Min.

Aktor Lee Sang Yeob akan bergabung dengan kelima bintang tersebut sebagai anggota tetap. Mengutip Allkpop, Selasa (25/5/2021), program Six Sense akan tayang pada 25 Juni 2021.*

