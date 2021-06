JAKARTA - Film yang dirilis sekarang ini banyak menawarkan berbagai genre, salah satunya tentang detektif. Film detektif cocok bagi Anda yang menyukai tontonan yang penuh teka-teki dan tantangan.

Untuk itu, MNC Portal Indonesia merangkum beberapa film tentang detektif terbaik yang bisa kalian tonton saat di rumah saja. Berikut rangkumannya untuk Anda:

1. The Chase

The Chase merupakan film Korea Selatan yang dirilis pada 2017. Film yang disutradarai Kim Hong Seon ini adalah adaptasi dari webtoon berjudul Aridong Last Cowboy.

Kisahnya tentang Duk Soo (Baek Yoon Sik), seorang pemilik rumah dan tukang duplikat kunci yang dituduh sebagai tersangka pembunuhan. Dia dituding usai beberapa orang hilang dan meninggal secara tiba-tiba.

Di sisi lain, Detektif Park (Sung Dong Il) yakin jika tersangka sebenarnya adalah orang di balik pembunuhan berantai 30 tahun lalu. Dia kemudian bekerjasama dengan Duk Soo untuk menemukan tersangka asli.

2. Enola Holmes

Film yang dirilis tahun 2020 ini berkisah tentang adik perempuan Sherlock Holmes, Enola Holmes (Millie Bobby Brown). Enola tampakny mengikuti jejak sang kakak menjadi detektif. Dia bahkan turun langsung untuk mencari ibunya yang menghilang, bermodal teka-teki yang ditinggalkan sang ibu. Film ini juga dibintangi oleh Sam Claflin, Henry Cavill, dan Helena Bonham Carter.

3. Searching

Searching merupakan film thriller Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Aneesh Chaganty. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah (John Cho) yang mencoba untuk menemukan putrinya yang hilang (Michelle La). Dia meminta bantuan seorang detektif polisi (Debra Messing).

Tak menemukan hasil, Cho kemudian memeriksa barang sang putri yang belum diperiksa, yakni laptop. Dia akhirnya berhasil mengetahui sang putri tidak baik-baik saja melalui jejak digital remaja 16 tahun itu.

4. The Last Stand

The Last Stand berkisah tentang Sheriff Owens (Arnold Schwarzenegger) yang memilih untuk hidup dalam ketenangan dan mengundurkan diri dari Departemen Kepolisian Los Angeles. Namun dia terpaksa bergabung kembali dengan timnya lantaran Gabriel Cortez, pengedar narkoba terkenal, melarikan diri dari penjara dan bersembunyi di dekat daerah tempat tinggalnya.

Film ini syuting di Belen, New Mexico dan Nevada pada akhir 2011. The Last Stand ditayangkan perdana pada 14 Januari 2013 di Grauman's Chinese Theatre dan dirilis resmi pada 18 Januari 2013.