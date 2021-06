SALMAFINA Sunan nampaknya kini agak mengurangi unggah foto dengan tampilan yang terlalu seksi. Salah satunya saat dirinya mengenakan dress, belahan dadanya jadi sorotan.

Disorot bukan karena belahan dadanya terlihat jelas, malah dirinya menutupi dengan emoji love. Waduh kenapa ya?

"♡," tulisnya.

Meski begitu, tampilan Salmafina Sunan dengan dress merah ini tetap aduhai. Walau wajahnya juga tertutupi masker hitam di masa pandemi ini.

Dari unggahan ini, ada saja netizen yang mempertanyakan kenapa Salmafina Sunan kini tampil lebih tertutup.

"Dikasih stiker masalah. Gak dikasih stiker masalah lagi. Banyak salahnya jadi Salma, but you so pretty," ungkap netizen.

"Kenapa ditutupin te**. Biasanya dipamerin," sindir netizen lain.

"Body goals, body idamanku," kata yang lain.