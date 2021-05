JAKARTA - Kabar baik datang dari presenter Hesti Purwadinata. Setelah dinyatakan positif COVID-19 dan harus dirawat di salah satu rumah sakit, kini presenter 37 tahun itu sudah diperbolehkan kembali ke rumah.

Hal tersebut diungkapkannya lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, dia berpose sambil duduk di ranjang rumah sakit dan tersenyum ke arah kamera. Sementara di sampingnya terdapat koper berwarna hijau yang siap dibawanya pulang.

“Gain weight (berat badan naik). Hari ini sudah boleh pulang lanjut isolasi mandiri (isoman) di rumah. Thank you semuanya. See you soon ketika sudah benar-benar strong. Segerakan berkumpul dengan keluarga,” katanya.

Postingan bintang film Pretty Boys tersebut membuat para rekan-rekan serta penggemarnya merasa bahagia. Mereka juga tampak bersyukur dan tidak sabar menunggu Hesti benar-benar pulih dari COVID-19.*

(SIS)