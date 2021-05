LOS ANGELES - Anya Taylor-Joy membintangi film bergenre horor psikologis, Last Night in Soho, karya sutradara Edgar Wright. Trailer film tersebut baru saja dirilis oleh Focus Features pada 26 Mei lalu.

Sejak trailer dimulai, terdengar alunan melankolis lagu Downtown dari Petula Clark, yang dinyanyikan oleh Taylor-Joy. Eloise (Thomasin McKenzie) tiba-tiba menemukan dirinya adalah sosok Sandy (Taylor-Joy) dengan penampilan ala bintang di tahun 1960-an

Terlihat bahwa hubungan misterius Eloise dengan Sandy muncul ketika dia tertidur. Lambat laun, Eloise tampak mengalami hal yang semakin mengerikan.

"Ketika masa lalu memungkinkan Anda masuk, kebenaran akan terungkap," bunyi salah satu tulisan yang tersaji dalam trailer berdurasi 2.27 menit itu.

Dari sinopsis yang disajikan, Last Night in Soho menceritakan tentang seorang gadis yang bersemangat dalam fesyen, yang memasuki tahun 1960-an secara misterius.

Di sana, dia bertemu dengan idolanya, seorang penyanyi yang mempesona. Tetapi, London di tahun 1960-an tak seperti yang terlihat, dan waktu berantakan dengan konsekuensi yang tak jelas.

Dikutip dari Collider, Last Night in Soho merupakan karya pertama Wright dalam film bergenre horor psikologis. Sebelumnya, dia lebih banyak menawarkan drama dan komedi lewat film Shaun of the Dead.

Setelah ditunda dua kali karena covid-19, Last Night in Soho rencananya akan ditayangkan di bioskop pada 22 Oktober 2021.

