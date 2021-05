JAKARTA - Niki Zefanya baru saja merilis lagu terbarunya 'California' bersama dengan Rich Brian dan Warren Hue. Single tersebut langsung jadi perbincangan hangat netizen di Twitter.

Sampai-sampai, nama 'Niki' jadi trending topik Kamis siang, 27 Mei 2021. Di sisi lain, Niki pun baru saja tampil di konser amal 88 Rising bertajuk 'Asia Rising Together w/ CL, NIKI, eaJ (of DAY6), RZA, mxmtoon, Guapdad 4000, Audrey Mika, and More'.

Nah, penampilan Niki di konser amal tersebut tampak sangat simple. Bahkan, jika dilihat lebih detail, penyanyi berusia 22 tahun tersebut mengenakan kaos bolong-bolong.

Ya, kaos oversized berwarna krem muda tersebut memiliki detail bolong-bolong pada bagian bawah kerahnya. Tak hanya satu atau dua bolongnya, tetapi ada di hampir seluruh area bawah kerah dan Niki tampak sangat cool dengan item fashion tersebut.

Kaos bolong-bolong Niki dia padukan dengan celana hijau dan sneakers putih yang semakin memberinya look streetwear yang kece. Soal rambut, dia masih konsisten dengan straight-tail dan poni yang tampak cantik.

Aksesori pelengkap tampilan pun tak terlewatkan untuk dipakai. Niki mengenakan anting hulahup emas di kedua telinganya dan kalung simple. Gayanya benar-benar keren!

Tampil juga di konser amal itu Rich Brian mengenakan all set outfit bernuansa musim gugur yang tak kalah keren. Ya, dia menggunakan sweatshirt dengan detail berupa colour block satu set dengan celananya. Sneakers melengkapi gaya Rich Brian.

So, bagaimana nih menurut Anda gaya Niki dan Rich Brian di konser amal 88 Rising ini? Semoga bisa jadi inspirasi gaya street style simple tapi tetap mengandung unsur statement yang tak berlebihan.

