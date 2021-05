JAKARTA - Aktor dan presenter Gading Marten meluapkan rasa bahagianya saat mengetahui sang putri, Gempita Nora Marten, lulus dari Taman Kanak-kanak (TK) dengan capaian sangat memuaskan. Tak hanya itu, bocah 5 tahun itu juga didapuk sebagai salah satu murid terbaik di sekolahnya.

“Kebanggaan dan kesayangan papa dan mama. Selamat Gempi sayang, sudah lulus kindergarten dengan penghargaan most ‘EXCELLENCE’,” kata Gading dalam unggahannya di Instagram, pada 25 Mei 2021.

Putra aktor senior Roy Marten itu menambahkan, “Well deserved Empiiii. Ya ampun nak, kamu mau masuk SD. Cepat banget sih. Makin pinter makin hebat anakku sayang.”

Lewat unggahan itu, Gading juga berterima kasih kepada semua pihak yang membantu tumbuh kembang sang putri hingga menjadi salah satu murid berprestasi. “Thank you mama @gisel_la , semua teman-teman Gempi, para guru @sampoerna.academy, mba @almasitha_ yang sudah membantu Gempi meraih ini semua. So proud of u baby,” ujarnya.

Unggahan Gading Marten itu kemudian ramai dikomentari warganet yang berharap agar Gempi bisa mengejar cita-citanya di masa depan. "Obosku sudah gede, sudah lulus TK. Congrats sayangnya aku," tutur akun @shabrinajdb. Kemudian akun @meydisubrata menuliskan, "Congratz, Papa Gading buat si cantik nonik Gempita. Semoga cita-citanya tercapai dan jadi anak yang sukses dan hebat ya."*