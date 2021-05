MUSIK country identik didengarkan oleh orang tua. Namun Leon Travis mengemas musik country yang easy listening dan menggaet anak milenial.

Leon, sapaan akrabnya, merintis karier musisi di jalur musik country. Pria 38 tahun ini telah melahirkan banyak karya musik country.

Berawal dari perjalanannya ke Amerika Serikat 2019 lalu, tepatnya berkunjung ke St. Louis, Missouri, Leon pertama kali mendengar lagu country milik musisi legendaris Travis Tritt berjudul “Help Me Hold On”.

Baca Juga:

Punya Rumah bak Istana, Mayangsari Panen Semangka di Kebun

Jalan-Jalan Keliling Komplek Aura Kasih Pamer Bokong, Netizen: Pulen

Leon terkesan dengan aksen kental dan tatanan sound yang khas yang tidak terdapat di genre lainnya. Pulang ke Indonesia, pria asal Balige ini menggeluti dunia musik.

Ia juga sharing dengan Tantowi Yahya, tokoh panutan musik country di Indonesia.

"Saya pun memberanikan diri menghubungi Tantowi Yahya, Puji Tuhan, beliau orang yang sangat baik dan memberikan berbagai masukan, serta mendukung saya untuk membesarkan musik country di Indonesia," ujarnya kepada wartawan.

Usai berjumpa Tantowi Yahya, satu tahun lamanya Leon mengasah diri mempelajari mulai dari aksen, cengkok dan seluk beluk musik country.

Buah ketekunan serta kerja kerasnya pun terbayar lunas dengan terciptanya dua single berjudul "Is He The One", 2020 (produser musik Anthony Sulistyo) dan "The Hardest Part", 2021 (produser musik Stevie Ewok , Schecter International Artist with Schecter Guitar USA).

Tak hanya di Indonesia, impiannya terbesarnya adalah untuk go internasional dengan berbagai karyanya.

Salah satunya melakukan kolaborasi dengan musisi-musisi country dunia.

"Ke depannya saya ada undangan manggung di Amerika tahun depan, sebenarnya ini jadwal ulang saja, karena tertunda pandemi covid-19," ujar Leon.

Ia juga ingin agar musik country lebih dikenal dan juga dimainkan oleh generasi muda Indonesia. "Kelak bisa melahirkan musisi-musisi country baru di Tanah Air," pungkasnya.