JAKARTA - Industri hiburan di dunia perlahan mulai kembali bergerak setelah terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi titik terang untuk masa depan para pelaku industri, termasuk para musisi.

Para penikmat musik pun ikut berbahagia karena bisa merasakan lagi keseruan menyaksikan aksi para musisi secara langsung lewat sejumlah festival musik yang akan diselenggarakan.

Berikut ini kami hadirkan daftar festival musik dunia yang siap digelar di sepanjang 2021.

1. Riot Fest (17-19 September 2021)

Festival musik ini akan digelar di Douglass Park, Chicago, Amerika Serikat. Sejumlah line up yang akan tampil di antaranya adalah The Smashing Pumpkins, NOFX, Run The Jewels, Rancid, Pixies, Machine Gun Kelly.

2. Louder Than Life (23-26 September 2021)

Festival musik rock terbesar sejak 2014 ini bakal diselenggarakan 4 hari berturut-turut di Highland Festival Ground di Louisville, Amerika Serikat. Siap mengguncang para penikmat musik beraliran keras yang rindu suasana konser live.

Line up yang tampil di Louder Than Live di antaranya adalah Korn, Staind, Cypress Hill, Nine Inch Nails, Snopp Dogg, Machine Guy Kelly, Metallica, Jane's Addiction, Judas Priest, dan Mudvayne.

3. Outside Lands (29-31 Oktober 2021)

Setelah sempat ditunda karena pandemi covid-19, festival musik populer ini akhirnya bisa kembali digelar. Golden Gate Park di San Fransisco, Amerika Serikat akan menjadi lokasi digelarnya festival Outside Lands selama 3 hari.

Para musisi ternama akan mengisi Line up di Outside Lands kali ini. Mereka adalah The Strokes, Tylor, Glass Animal, Lizzo, Vampire Weekend, Young Thug, Tame Impala, J Balvin, dan Kehlani.

4. Reading Festival (27-29 Agustus 2021)

Acara tahunan terbesar di Inggris ini siap menghibur para penikmat musik. Reading Festival akan diselenggarakan 3 hari di Richfield Avenue, Inggris.

Line up yang ditampillan Reading Festival pun tak main-main. Di antaranya adalah Post Malone, Stormzy, Two Door Cinema Club, dan yang paling spesial adalah kehadiran Liam Gallagher.

5. Ohana Festival (24-26 September 2021) Festival musik ini akan digelar di Doheny State Beach, California, Amerika Serikat. Line up yang tampil di antaranya adalah Kings of Leon, My Morning Jacket, Eddie Vedder, Maggie Rogers, Pearl Jam, dan Brandi Carlile.

6. Summerfest (1-18 September 2021) Festival bertema musim panas ini akan diselenggarakan di sepanjang September 2021 di Milwaukee Winconsin, Amerika Serikat. Menampilkan deretan artis spesial seperti Jonas Brothers, Miley Cyrus, dan Goo Goo Dolls.

7. Bonnaroo (2-5 September 2021) Festival outdoor terbesar ini akan digelar 4 hari di Great Stage Park, Manchester, Amerika. Merayakan 20 tahunnya, Bonnaroo menyajikan line up super keren, di antaranya Foo Fighters, Lizzo, Tame Impala, dan Lana Del Rey.