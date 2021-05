LOS ANGELES - Save Your Tears versi remix hanya mampu bertengger di puncak Billboard Hot 100 selama 2 pekan. Di edisi 22 Mei 2021, lagu duet The Weeknd dan Ariana Grande itu terjun bebas ke posisi 4.

Menjadi jawara pekan ini adalah Bruno Mars dan Anderson Paak yang tergabung dalam Silk Sonic. Lagu Leave the Door Open mereka naik satu peringkat dari posisi minggu lalu.

Leave the Door Open sudah pernah merasakan manisnya puncak Billboard Hot 100 5 pekan lalu, dalam edisi 17 April. Kali ini, lagu tersebut jadi penguasa takhta lagi setelah tercatat didengarkan secara streaming sebanyak 17,8 juta dan terjual 14,200 di Amerika hingga 13 Mei sesuai MRC Data.

Baca Juga:

- Kolaborasi Bruno Mars dan Anderson Paak kembali Puncaki Billboard Hot 100

- Gaet Ariana Grande di Versi Remix, Save Your Tears The Weeknd Rajai Billboard

Sementara itu, posisi runner-up dihuni oleh duet Dua Lipa feat. DaBaby melalui Levitating. Di peringkat 3 ada Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon lewat Peaches.

Berikut 10 besar Billboard Hot 100 dilansir laman Billboard:

1. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

2. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

3. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

4. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears

5. Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

6. Masked Wolf - Astronaut in The Ocean

7. Polo G - Rapstar

8. J. Cole - I N T E R L U D E

9. The Kid LAROI & Miley Cyrus - Without You

10. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

(LID)