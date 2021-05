SEOUL - Tampaknya, 2021 menjadi tahun sibuk bagi Ok Taecyeon. Setelah sukses Vincenzo, member 2PM itu kini beradu akting dengan Kim Hye Yoon dalam drama saeguk tvN, The Secret Royal Inspector and Jo Yi.

Mengutip Soompi, Kamis ( 20/5/2021), Taecyeon akan berperan sebagai petugas rahasia kerajaan bernama Ra Yi Eon. Karakter ini memiliki keinginan yang sangat sederhana: membuka toko pangsit sederhana di sebuah kota kecil di mana tanahnya masih murah.

Meski begitu, Ra Yi Eon sebenarnya memiliki otak yang sangat encer. Kecerdasannya bahkan membawanya menjadi petugas resmi Badan Penasihat Khusus Kerajaan yang umumnya diisi kaum elit.

Hingga suatu hari, dia mendapat misi khusus sebagai petugas rahasia Kerajaan yang justru membuatnya sangat sibuk. Saat dia kembali ke rumah, dia memasak pangsit dan bersantai di kamarnya.

Namun kehidupan Ra Yi Yeon berubah ketika dia bertemu Kim Jo Yi (Kim Hye Yoon), perempuan Joseon dengan pemikiran modern yang ingin menceraikan pria penggila judi yang menikahinya 3 tahun lalu. Dengan berbagai tantangan, dia kemudian membangun kembali hidupnya.

Baca juga: Ok Taecyeon Digaet Bintangi Drama Saeguk Bareng Jung So Min

Ra Yi Yeon dan Kim Jo Yi kemudian bekerjasama untuk menyelidiki kasus korupsi para politisi istana. Drama ini cukup menarik perhatian, mengingat pada era Joseon, posisi perempuan acapkali sebagai 'pelengkap' suami. "Taecyeon dan Kim Hye Yoon akan berkolaborasi untuk pertama kali dalam drama ini. Kami berharap kalian menantikan dan menyukai drama yang menampilkan petualangan Ra Yi Yeon dan Kim Jo Yi ini," ungkap tim produksi drama tersebut. Drama ini akan digarap oleh Yoo Jong Sun, sutradara yang menggarap What's Wrong with Secretary Kim. Sementara skenarionya digarap penulis Lee Jae Yoon. tvN dijadwalkan menayangkan The Secret Royal Inspector and Jo Yi pada semester II-2021.*