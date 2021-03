SEOUL - Penayangan drama Vincenzo memang belum usai. Namun, Ok Taecyeon dikabarkan sudah mempertimbangkan proyek layar kaca terbarunya.

Mengutip Soompi, dia dipinang untuk membintangi drama saeguk, Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktor, 51K.

"Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang menghampirinya. Belum ada kepastian drama mana yang akan diambilnya," ujar agensi itu.

Jika Ok Taecyeon menerima tawaran tersebut, maka dia berpotensi adu akting dengan Jung So Min. Aktris 32 tahun itu diketahui mendapat tawaran serupa sejak akhir Januari silam.

Mengusung genre fantasi-sejarah, Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi berkisah tentang inspektur rahasia kerajaan yang dikenal pemalas. Dia bertemu perempuan pemberani yang akan membantunya menyelesaikan berbagai masalah.*

Baca juga:

Song Joong Ki Jadi Mafia Italia dalam Vincenzo

Sunan Kalijaga: Cynthiara Alona Tidak Mungkin Terlibat Prostitusi Online



(SIS)