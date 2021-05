SEOUL - Joy ‘Red Velvet’ resmi mengantongi drama terbarunya setelah 3 tahun vakum berakting di layar kaca. Dia dipastikan akan beradu akting dengan Park Sung Hoon dan Ahn Eun Jin dalam drama Just One Person.

Ketiga aktor tersebut dipastikan akan beradu akting dengan aktris veteran Go Doo Shim. Aktris peraih 7 trofi daesang itu dikenal lewat sederet drama populer seperti All About My Mom dan When The Camellia Blooms.

Mengutip Soompi, Kamis (20/5/2021), drama bergenre romance ini berkisah tentang seorang perempuan yang didiagnosa dengan penyakit parah. Dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang terlibat dalam dua kasus pembunuhan.

Namun keduanya menemukan kenyamanan dan menjadikan satu sama lain sebagai orang yang berharga. Joy akan berperan sebagai influencer ternama bernama Sung Mi Do dalam drama ini.

Sementara Ahn Eun Jin akan menghidupkan karakter Pyo In Sook, perempuan dengan penyakit parah. Park Sung Hoon dipercaya menghidupkan peran Jo Si Young, seorang detektif di Seoul Metropolitan Police Agency.

Drama dengan 16 episode itu akan disutradarai oleh Oh Hyun Joong (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo). Sementara skenarionya digarap penulis Matrimonial Chaos, Moon Jung Min. JTBC akan mulai menayangkan Just One Person pada Desember 2021.*

