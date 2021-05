ANYA Geraldine dilamar Aldi Taher jadi istri kedua. Netizen pun selalu mengaitkan kabar ini dengan apapun yang dilakukan oleh Anya Geraldine.

Bahkan dalam unggahan foto di Instagram, Anya Geraldine mengunggah foto ciuman dengan lelaki tapi entah siapa identitasnya.

Dijelaskan Anya, gambar ciuman ini merupakan kolaborasi dengan stylistfoolis, yang telah menggambarnya dengan seorang lelaki yang sedang berciuman. "Thanks for drawing me and idk who🤣."

Anya juga mengatakan bahwa hasil gambar ini sungguh keren dan membubuhi tagging #haluboleh. "Such an amazing arttt 🔥✨ #haluboleh #eroticart," imbuhnya.

Netizen sebagian berkhayal dan banyak juga yang menanyakan siapa laki-laki itu. "Anya x Aldi Taher," ungkap netizen. "Kok aku brewokan," kata netizen lain. "Teuku Wisnu?," sahut yang lain. "Bruno Fernandez," ujar lainnya.