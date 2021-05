JAKARTA – Pengalaman serunya jadi anak magang tertuang dalam original series terbaru dari Vision+ yaitu The Intern. Menceritakan tentang kehidupan anak magang di perusahaan fashion e-commerce, The F Thing, The Intern dibintangi oleh talent muda berkabat Kevin Ardilova, Caitlin North Lewis, Sere Kalina, hingga aktris senior Jajang C. Noer.

The Intern menceritakan sosok Beckham, seorang mahasiswa semester akhir yang berkesempatan untuk magang di salah satu perusahaan fashion e-commerce di Jakarta. Banyak tantangan dan lika-liku yang harus dihadapi Beckham sebagai anak magang. Walaupun begitu, Beckham selalu ditemani oleh dua rekan kerjanya yang juga merupakan anak magang yaitu Hazell (Caitlin North Lewis) dan Zoe (Bobbie Antonio).

Masuk ke episode 4 yang bertajuk “Fame”, Stella (Sere Kalina) selalu kurang puas dengan konsep-konsep kreatif yang diajukan oleh Shawn (Arya Vasco) belakangan ini. Alhasil, Stella mulai beralih ke Beckham dan membuatnya lebih sering mengajak anak magang tersebut untuk ikut meeting dengan klien. Ternyata, Beckham pun juga sangat sukses dalam pembuatan konsep acara ulang tahun The F Thing sehingga membuatnya diajak Stella untuk ke acara dinner bersama dengan klien dan owner.

Hadir sebagai Beckham yang merupakan karakter utama dari The Intern, Kevin mengaku belum pernah punya pengalaman jadi anak magang.

“Ini menarik sih, karena gue belom pernah berperan sebagai anak magang dan sebelumnya juga belum pernah magang. Jadi dapet banget banyak pelajaran dari karakter si Beckham ini,” tutur Kevin.

Meskipun begitu, Kevin tetap berhasil membawakan sosok Beckham, seorang anak magang yang sangat ambisius.

Apakah sikap Stella akan berubah kepada Beckham seiring berjalannya waktu? Dan, dengan kesuksesan Beckham, apakah ia tetap ingat dengan Hazell dan Zoe? Saksikan episode terbaru The Intern eksklusif di Vision+!

Selain dapat menyaksikan episode The Intern secara eksklusif di Vision+, original series yang bergenre drama ini juga membuat mata penonton dimanjakan dengan sentuhan fashion dari The F Thing yang cukup detail dari para pemainnya. Untuk itu, bagi para penonton The Intern yang ingin ikut menyontek gaya fashion dari Beckham dan kawan-kawan dapat langsung membelinya di laman yang muncul di layar setelah setiap episode The Intern berakhir.